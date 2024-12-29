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Пятеро военных новых сирийских властей погибли после удара ЦАХАЛ

Атакованный склад с боеприпасами раньше принадлежал силам бывшего сирийского правительства.
Ян Брацкий 2024-12-29 22:55:11
© Фото: Ammar Safarjalani XinHua Global Look Press

По меньшей мере пятеро бойцов новых сирийских властей, охранявших склад с оружием, погибли в результате израильских ударов. Инцидент произошел в районе Адра Эль-Умалия в провинции Дамаск.

«Удары повлекли смерти пяти человек, которые охраняли объект и относились к новому правительству», - сообщил ТАСС источник в регионе.

По его словам, ЦАХАЛ использовали для удара по складу беспилотники. Раньше пораженный склад принадлежал силам бывшего сирийского правительства, уточнил он.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Израиля нанесли авиаудары по провинциям Латакия и Тартус на западе Сирии. Также сообщалось об атаках ЦАХАЛ по стратегическим объектам в Хаме и Хомсе.

#сирия #Израиль #ЦАХАЛ #удар #склад
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