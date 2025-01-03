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В Таиланде слон убил бивнем туристку

Инцидент произошел во время купания животного.
Глеб Владовский 2025-01-03 20:27:50
© Фото: Matthias Graben imageBROKER.com Globallookpress

В Таиланде туристка из Испании погибла в результате нападения слона. Об этом сообщило новостное агентство EFE.

Уточняется, что инцидент произошел в провинции Пхангнга. Испанская туристка умерла в пятницу после нападения слона, когда она купала его в слоновьем центре. Животное нанесло смертельное ранение женщине бивнем, пишет Life.

Отмечается, что жертвой была студентка, изучавшая в Университета Наварры право и международные отношения. Однако точный ее возраст не указывается.

#в стране и мире #слон #Таиланд #туристки #нападение животного
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