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В Таиланде автобус с туристами из РФ врезался в ограждение

По предварительным данным, 27 человек получили травмы.
Глеб Владовский 2025-01-02 17:27:40
© Фото: SHOT, Telegram

В Таиланде автобус с российскими туристами попал в ДТП. Об этом сообщила газета Khaosod.

По данным издания, инцидент произошел на въезде в Паттайю. Автобус с 37 пассажирами протаранил автомобиль и врезался в бетонную ограду.

Предварительно 27 человек получили травмы. Среди них - туристы из России и водитель автобуса. Пострадавших экстренно госпитализировали.

За последние два дня это не первое ДТП в Таиланде. Так, 1 января, пять человек погибли в результате другой аварии с автобусом. 

#ДТП #автобус #Таиланд #российские туристы
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