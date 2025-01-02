В Таиланде автобус с туристами из РФ врезался в ограждение

В Таиланде автобус с российскими туристами попал в ДТП. Об этом сообщила газета Khaosod.

По данным издания, инцидент произошел на въезде в Паттайю. Автобус с 37 пассажирами протаранил автомобиль и врезался в бетонную ограду.

Предварительно 27 человек получили травмы. Среди них - туристы из России и водитель автобуса. Пострадавших экстренно госпитализировали.

За последние два дня это не первое ДТП в Таиланде. Так, 1 января, пять человек погибли в результате другой аварии с автобусом.