Минометчики показали уничтожение переправы ВСУ под Великой Новоселкой

Подразделения группировки войск «Восток» зачищают территорию вокруг ранее освобожденного поселка Великая Новоселка в Донецкой Народной Республике, в частности, вдоль реки Мокрые Ялы. Недавно расчет самоходного миномета особой мощности «Тюльпан» уничтожил водную переправу украинских боевиков.

«Тюльпан» - миномет с самым крупным калибром на вооружении Российской армии. Его снаряды способны пробить стену толщиной около метра. Поэтому орудие является приоритетной целью для противника.

«Минимальное расстояние - примерно три-четыре километра. Подъезжаем, от четырех до шести выстрелов делаем, потом уезжаем в целях безопасности», - рассказал заряжающий с позывным Фокс.

Мины после попадания оставляют воронку глубиной в несколько метров. А на подготовку к огневой работе требуется всего около 15 минут.

Напомним, ранее «Звезда» рассказывала, как российский расчет БПЛА уничтожил американскую бронемашину MaxxPro на Южно-Донецком направлении.