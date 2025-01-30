Снайперы «Востока» ликвидировали выбежавших из MaxxPro боевиков ВСУ

Российский расчет БПЛА уничтожил американскую бронемашину MaxxPro на Южно-Донецком направлении. Из нее вылезли раненые боевики ВСУ. В этот момент украинских националистов ликвидировали снайперы группировки войск «Восток». Подробно о работе военнослужащих рассказал наш военкор Олег Калинобродский.

После потери Великой Новоселки ВСУ пытаются перегруппировать свои войска, перебрасывая на Южно-Донецкое направление пехоту и технику. Но наши подразделения действуют на опережение.

Снайперы работают в составе расчетов по два человека. Один ведет огонь, второй корректирует. Военнослужащие с позывными Тамча и Коба участвовали в освобождении Великой Новоселки. Причем работать пришлось не на расстоянии, а буквально перед носом врага, внутри населенного пункта.

«Выдвинулись, выбрали нужную позицию - здание пятиэтажное. Забрались на самую высокую точку, посмотрели обзор, чтобы все было видно, просматривалось. И все, начали работать», - рассказал снайпер Коба.

При том, что враг непрерывно использует разведдроны, наши снайперы на самой верхней точке поселка остались незамеченными благодаря грамотной маскировке и успешно выполнили поставленную боевую задачу.

«Дал уже указание своему напарнику, корректировку, сколько целей. И соответственно, он уже отработал по ним. Успешно отработали. Моим расчетом было уничтожено трое, а предыдущей снайперской парой - где-то до 11 человек. В данный момент в общем 14 выходит», - поделился командир взвода с позывным Тамча.

Уничтожают пулеметные расчеты, гранатометчиков - тех, кто пытался нанести максимальный урон нашим штурмовикам. Но сделать это не успели. Не только благодаря опыту наших снайперов, но и отличному техническому оснащению.

Ранее сообщалось об уничтожении боевиков ВСУ из крупнокалиберных винтовок. Наши снайперы поддержали штурмовые группы и помогли им продвинуться на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.