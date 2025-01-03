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В 2024 году ФРГ импортировала из РФ больше урана, чем в 2023

Всего ввезли не менее 68,6 тонны урана. Эмбарго на импорт стратегически важного ресурса для мирных целей в ЕС не вводили.
Глеб Владовский 2025-01-03 19:10:11
© Фото: IMAGO www.imago-images.de, Globallookpress

Импорт российского урана в Германию за 2024 год вырос до 70%, по сравнению с 2023. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на данные Министерства окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии.

Уточняется, что всего за этот период ввезли не менее 68,6 тонны урана.

Отмечается, что уран доставляли на завод по производству ядерного топлива фирмы, находящийся на этой федеральной земле.

В ведомстве страны подтвердили данные регионального филиала. Подчеркивается, что эмбарго на импорт и экспорт урана для мирных целей нет.

#Россия #в стране и мире #Уран #Германия #импорт урана
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