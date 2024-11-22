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Китай установил рекорд по закупкам российского урана

С января по октябрь Пекин закупил у Москвы обогащенный уран на $849 миллионов.
Глеб Владовский 2024-11-22 04:27:34
© Фото: CGNPC XinHua Globallookpress

Китай в 2024 году увеличил импорт урана из России в 3,2 раза. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

Уточняется, что в период с января по октябрь текущего года Пекин закупил у Москвы обогащенный уран на $849 миллионов. При сохранении такой динамики, Китай может стать у России главным покупателем этого ресурса.

Кроме того, резко увеличила закупки урана и Южная Корея. За аналогичный период Сеул ввез из России обогащенного урана на $650 миллионов, что делает ее в настоящее время вторым основным импортером этой продукции из РФ.

Ранее сообщалось, что Москва ввела ограничение на экспорт обогащенного урана в США. Данная мера направлена на повышение устойчивости отечественной экономики в условиях санкций.

#Китай #Россия #в стране и мире #Импорт #обогащенный уран
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