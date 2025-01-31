Минпросвещения обновит список документов для принятия детей мигрантов в школы

Минпросвещения РФ предложило обновить список документов, необходимых для поступления детей мигрантов в российские школы. С данным проектом ознакомилось РИА Новости.

Проект нового списка документов предусматривает подтверждение права на проживание в России как самого ребенка, так и его законных представителей. В ведомстве сообщили, что также необходимо предоставить медицинские справки, подтверждающие отсутствие опасных инфекционных заболеваний у будущего ученика.

Кроме того, проект требует предоставления документов, подтверждающих личность ребенка.

«Для иностранных граждан это может быть загранпаспорт или другой документ, признанный российским законодательством. Лица без гражданства могут предъявить удостоверение личности, выданное иностранным государством, или российское удостоверение личности лица без гражданства», - говорится в проекте.

Родители или опекуны должны иметь ИНН и СНИЛС. Ребенку также потребуется СНИЛС.

В документе сообщается, что новый порядок не касается детей дипломатов и иностранцев, отмеченных в указе президента РФ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

В проект также включили пункт, который предполагает предъявление результатов тестирования на знание русского языка. Данное тестирование для детей мигрантов начнется с 1 апреля 2025 года. Планируется, что новые правила вступят в силу с этой же даты и будут действовать до 1 марта 2026 года.

Ранее Министерство просвещения РФ заявило о намерении утвердить порядок проведения тестирования на знание русского языка для детей мигрантов и лиц без гражданства перед их поступлением в школу.