Минпросвещения утвердит порядок тестирования мигрантов на знание языка

Министерство просвещения России утвердит порядок тестирования на знание русского языка для детей мигрантов и лиц без гражданства. На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект постановления правительства. Документ будет проходить общественное обсуждение до 4 февраля.

Рособрнадзор должен обеспечить методическую сторону тестирования. Перед зачислением в школу будут проверять, законно ли ребенок находится в России.

Тестирование будут проводить в государственной или муниципальной школе. Чтобы детей мигрантов приняли в школу, они должны будут подтвердить знание русского языка. Это нужно, чтобы они могли учиться в начальной, основной и средней школе.

С 1 апреля 2025 года тестирование будет обязательным.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал законопроект, который запрещает принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка.

Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала «Звезде», что для детей иностранцев организуют не экзамены, а тестирование. Проверку будут проводить сами педагоги в школах.