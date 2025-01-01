На Землю обрушилась магнитная буря уровня G1

Сегодня около восьми часов утра на Земле началась магнитная буря. Об этом в своем Telegram-канале предупредил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, магнитной буре присвоен класс G1 (максимальный уровень - G5). Такие возмущения являются самыми слабыми.

Михаил Леус добавил, что буря усиливаться не будет. Предположительно, она прекратится не позднее полудня.

Напомним, перед Новым годом были зафиксированы мощные вспышки на Солнце, способные вызвать магнитные бури на Земли и появление полярного сияния. Атмосферное оптическое явление минувшей ночью наблюдали жители сразу нескольких регионов - Владимирской, Ленинградской, Мурманской и Ярославской областей.