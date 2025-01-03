Небензя: Германия и Япония не получат места в Совбезе ООН

Германия и Япония не смогут получить место постоянного члена Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Не видать места постоянного члена СБ (Германии и Японии - Прим. ред.) не только, как своих ушей, но и всего остального. Это уже очевидный факт», - добавил Небензя.

По словам дипломата, поступает много предложений по реформе. Однако, некоторые из них, которые исходят от ряда стран-членов включительно, «довольно наивные и непрактичные».

Также Небензя заявил, что в январе начнется новый сезон переговоров между правительствами разных стран по вопросам реформы Совбеза ООН. Постпред РФ отметил, что это очень кропотливая работа.

«Реформа СБ это очень сложный процесс, его под юбилей не подгонишь и невозможно подогнать», - цитирует РИА Новости дипломата.

Ранее о поддержке расширения Совета безопасности ООН заявила Великобритания. Лондон выступал за членство в СБ Индии, Бразилии, Германии и Японии.