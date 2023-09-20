Великобритания заявила о поддержке расширения Совбеза ООН

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Великобритания поддерживает расширение Совета Безопасности ООН, заявил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

По словам Клеверли, Лондон выступает за членство в Совбезе Индии, Бразилии, Германии и Японии, передает ТАСС. Африка также заслуживает более громкого голоса на мировой арене, заявил он.

Ранее президент США Джозеф Байден в ходе своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН заявил о необходимости реформы Совета безопасности ООН с включением туда большего числа членов. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что СБ ООН с точки зрения Вашингтона должен стать «более всеобъемлющим и инклюзивным».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также высказывался в пользу расширения состава Совета Безопасности ООН, отметив, что «Запад в нем представлен слишком уж сильно». По словам главы МИД РФ, в Совет необходимо ввести азиатские и африканские страны.