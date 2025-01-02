Украинские боевики обстреляли ДНР 15 раз, выпустив 45 боеприпасов

Украинские националисты обстреляли территорию ДНР 15 раз за сутки и выпустили 45 боеприпасов. Об этом свидетельствуют данные представительства ДНР в СЦКК.

«Пятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Четырнадцать обстрелов - на горловском направлении. Один обстрел - на ясиноватском направлении», - говорится в телеграм-канале представительства.

По данным ведомства, пять мирных жителей получили ранения в результате этих атак. Также оказались повреждены три дома, пять машин и два объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее от атаки украинского дрона на гражданский автомобиль пострадали два мирных жителя в Белгородской области. Их госпитализировали с осколочными ранениями.