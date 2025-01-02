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Украинские боевики обстреляли ДНР 15 раз, выпустив 45 боеприпасов

Пять мирных жителей оказались ранены в результате этих атак.
Анастасия Бобылева 2025-01-02 02:00:25
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости

Украинские националисты обстреляли территорию ДНР 15 раз за сутки и выпустили 45 боеприпасов. Об этом свидетельствуют данные представительства ДНР в СЦКК.

«Пятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Четырнадцать обстрелов - на горловском направлении. Один обстрел - на ясиноватском направлении», - говорится в телеграм-канале представительства.

По данным ведомства, пять мирных жителей получили ранения в результате этих атак. Также оказались повреждены три дома, пять машин и два объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее от атаки украинского дрона на гражданский автомобиль пострадали два мирных жителя в Белгородской области. Их госпитализировали с осколочными ранениями.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Обстрел
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