«Пошли на риск»: врачи восстановили легкое попавшей в ДТП девочки

Ребенка с отрывом бронха спасли врачи Филатовской больницы. Травму, которая обычно несовместима с жизнью, 10-летняя Василиса получила в ДТП под Тверью. Местные специалисты сделали все возможное, чтобы девочка выжила, но без сложной операции было не обойтись, и в Тверь за пациенткой выехали хирурги из Москвы. Врачи пошли на большой риск, но им удалось восстановить легкое ребенка.

Авария случилась, когда Мария ехала с дочкой из Твери во Ржев. Навстречу выскочил внедорожник, ослепил встречными фарами. Молодая мама потеряла управление, закрутилась на дороге, и их машина улетела в кювет. Маленькую Василису выбросило в окно с заднего сиденья - у нее расстегнулся ремень безопасности.

«Я открываю переднюю дверь свою водительскую и заднюю - ее нет. Я начинаю кричать, она встает в снегу, у нее лицо в крови: "Мам, я тут". Когда я ее увидела, что она жива и что у нее только рука - я не знала, что у нее с внутренними органами - я поняла, что Бог дает мне еще один шанс», - поделилась мама Василисы Мария Правдина.

Тверские фельдшеры, которые первыми прибыли на место, при осмотре Василисы сразу поняли по темно-синему цвету грудной клетки, что либо повреждено легкое, либо сломано ребро. КТ и рентген в местной больнице не показали, в каком именно состоянии легкие. Уже в реанимации сделали прокол, чтобы выпустить воздух - это продлило жизнь Василисы еще на несколько часов.

Василиса продержалась ночь, но оборудование тверской больницы не позволяло медикам оказать ей полноценную помощь. Оказалось, у нее травма, которая не совместима с жизнью - отрыв правого главного бронха от трахеи. В ту же ночь врачи связались с торакальными хиругами из Филатовской больницы, и они незамедлительно выехали из столицы в Тверь.

Они сделали подготовительную операцию. По сути - перевели дыхание Василисы на левый главный бронх, а работу правого приостановили. Врачи несколько дней не отходили от маленькой пациентки и все больше осознавали, что ее нужно везти в Москву. Только в своей высокотехнологичной операционной они могли сделать пластику оторванного бронха.

В Москве 10-летнюю пациентку срочно перевели на вентиляцию легких и прямо под ЭКМО приступили к пластике бронха. Хирурги Филатовской больницы первыми в России научились применять ЭКМО (метод насыщения крови кислородом) во время операций на легких у детей.

«Держать в таком положении мы этого ребенка не могли долго и пошли на большой риск все-таки выполнить радикальную операцию - вернуть правое легкое в нормальную ситуацию. Сшить его с дыхательными путями. Мы вскрыли перикард для того, чтобы поднять легкое, чтобы мы могли без натяжения сшить его», - объяснил Александр Разумовский, заведующий отделением торакальной хирургии Филатовской больницы.

Операция длилась около полутора часов и прошла успешно. Теперь Василиса идет на поправку - посещает процедуры ингаляции и физиотерапию и старается сделать все, чтобы быстрее восстановиться и получить разрешение от врачей вернуться к занятиям танцами. Уже неделю она находится в обычной палате.

Ранее российские врачи провели сложнейшую операцию по установке раздвижного эндопротеза подростку. Это позволит пациенту избежать постоянных операций по смене протеза из-за роста.