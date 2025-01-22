Врачи впервые установили отечественный раздвижной эндопротез ребенку

Впервые в России врачи провели сложнейшую операцию по установке раздвижного эндопротеза подростку. Теперь нога ребенка будет расти вместе с ним - пациент сможет самостоятельно ходить и избежит постоянных операций по смене протеза из-за роста. Операцию провели врачи из Санкт-Петербурга, а сам уникальный детский неинвазивный раздвижной эндопротез придумали в Самаре.

«Когда ей было три годика, она проснулась уже с таким большим бедром синим. Мы поехали в нашу поликлинику в городе Кропоткине. Там начали сдавать анализы. В тот момент да, рухнуло все. Все мечты. Она должна была пойти в садик, я должна была выйти на работу», - вспоминает мама Насти Татьяна Лемешевская.

В местной больнице помочь не смогли, направили в больницу в Краснодаре, где девочку осмотрел онколог. Поставили диагноз - «саркома Юинга левобедренной кости». С 2012 года семья Насти в прямом смысле слова пытается поставить ее на ноги.

Родители уже сбились со счета, сколько всего операций пережила дочка. Сначала врачи удалили опухоль, а потом занимались так называемой «раздвижкой» - меняли протез из-за роста ребенка, но это полноценное хирургическое вмешательство под анестезией.

Потом семья решилась на эксперимент, который предложили медики из Центра детской травматологии и ортопедии имени Турнера. Установить отечественный раздвижной эндопротез, чтобы впредь увеличивать его длину неинвазивно, то есть без наркоза и скальпеля.

«Внутри эндопротеза стоит магнитный редуктор - в постоперационном периоде, когда необходимо раздвинуть эндопротез, при помощи определенной катушки, которая создает магнитное поле и воздействует на магнит, который стоит внутри эндопротеза. Он постепенно начинает вращаться, передает свое вращение через вал на некоторые ступени редуктора и, постепенно уменьшая скорость, передает движения на винт раздвижки, и, таким образом, мы точно знаем, что где-то за две минуты эндопротез может раздвинуться на один миллиметр», - объяснила принцип работы новинки начальник отдела моделирования Научно-исследовательского института бионики, персонифицированной медицины Самарского государственного медицинского университета Ольга Ефименко.

Всего эндопротез может «вырасти» на 110 миллиметров. Для Насти его разрабатывали и изготавливали около двух месяцев. Тот факт, что эндопротез полностью собирают на территории России, значительно сокращает время ожидания для пациентов - раньше только поставку иностранных устройств приходилось ждать не менее шести месяцев.

«Данная технология раннее была представлена зарубежными аналогами. Буквально одна-две компании в мире, которые занимаются этими эндопротезами. Но с начала СВО, санкций эта зарубежная компания приняла решение уйти с рынка. Коллектив единомышленников - это медицинский вуз, это наши партнеры - вузы, технологические компании, производственные площадки, буквально семь коллективов этим занимались, под руководством СамГМУ. И такой эндопротез раздвижной был создан», - рассказал ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов.

Такая команда была создана по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко. Ежегодно около 250 детей в России нуждаются в эндопротезировании раздвижным протезом.

«Новый протез был разработан с учетом особенностей пациента, учитывая ее анатомо-антропометрические особенности костных структур, учитывая особенности прочностных характеристик костной ткани ребенка и с учетом тех потенций роста, которые у нее еще есть», - добавил директор НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера Сергей Виссарионов.

Врачи надеются, что через полтора-два месяца Настя сможет опираться на ногу и начнет самостоятельно ходить уже без костылей.