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В Казахстане из-за метели столкнулись около 40 автомобилей

Массовое ДТП произошло на трассе «Астана-Щучинск» в Акмолинской области.
Сергей Лебедев 2025-01-03 13:47:17
© Фото: dorogi_karagandy, Telegram

В пятницу утром в Казахстане на трассе «Астана-Щучинск» столкнулись около 40 автомобилей. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Отмечается, что к аварии привела плохая погода. Сейчас в Акмолинской области бушует сильная метель, образовался гололед.

После дорожно-транспортного происшествия на трассе возник крупный затор. Он растянулся на несколько километров.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Напомним, незадолго до Нового года массовая авария произошла в Бийском районе Алтайского края. Там на трассе столкнулись 29 автомобилей.

#Погода #авария #Казахстан #ДТП #ГИБДД #метель
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