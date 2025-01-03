В Казахстане из-за метели столкнулись около 40 автомобилей

В пятницу утром в Казахстане на трассе «Астана-Щучинск» столкнулись около 40 автомобилей. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
Отмечается, что к аварии привела плохая погода. Сейчас в Акмолинской области бушует сильная метель, образовался гололед.
После дорожно-транспортного происшествия на трассе возник крупный затор. Он растянулся на несколько километров.
Информация о пострадавших на данный момент не поступала.
Напомним, незадолго до Нового года массовая авария произошла в Бийском районе Алтайского края. Там на трассе столкнулись 29 автомобилей.
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