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На трассе под Бийском столкнулись 29 автомобилей

Дорожная авария произошла незадолго до перекрытия трассы «Барнаул - Бийск» для всех видов транспорта из-за плохой погоды.
Ян Брацкий 2024-12-28 17:35:21
© Фото: Telegram/gibdd22 © Видео: Telegram/gibdd22

Массовое ДТП с участием 29 автомобилей произошло в Бийском районе Алтайского края.

О случившемся сообщила пресс-служба ГИБДД по Алтайскому краю.

«Водитель "Шевроле-Нива" не справился с управлением в условиях недостаточной видимости и допустил столкновение с впереди идущим автомобилем», - сообщили в краевой пресс-службе ГИБДД.

Остальные водители не учли сложные погодные условия и допустили столкновения с остановившимися из-за аварии автомобилями.

На трассе возник серьезный затор. ГИБДД на месте аварии организовало работу пункта обогрева. Никто из участников инцидента не пострадал.

#Алтайский край #ДТП #ГИБДД #Бийский район
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