На трассе под Бийском столкнулись 29 автомобилей

Массовое ДТП с участием 29 автомобилей произошло в Бийском районе Алтайского края.

О случившемся сообщила пресс-служба ГИБДД по Алтайскому краю.

«Водитель "Шевроле-Нива" не справился с управлением в условиях недостаточной видимости и допустил столкновение с впереди идущим автомобилем», - сообщили в краевой пресс-службе ГИБДД.

Остальные водители не учли сложные погодные условия и допустили столкновения с остановившимися из-за аварии автомобилями.

На трассе возник серьезный затор. ГИБДД на месте аварии организовало работу пункта обогрева. Никто из участников инцидента не пострадал.