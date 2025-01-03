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В Турции возникли проблемы со снятием наличных денег

Трудности возникают и при пополнении счета купюрами небольшого номинала.
Сергей Лебедев 2025-01-03 13:03:46
© Фото: Mustafa Kaya, XinHua, Global Look Press

В Турции возникли проблемы со снятием наличных через банкоматы. Во многих устройствах нет купюр номиналом 5, 10, 20 и 50 лир. Местами аппараты не выдают даже банкноты в 100 лир. Об этом накануне сообщила газета Milliyet.

«Те же проблемы возникают, если вы хотите не только снять деньги, но и внести их. Банкноты меньшего номинала занимают больше места», - утверждает издание.

К трудностям привело отсутствие в обороте крупных купюр при высокой инфляции и увеличение суточного лимита на снятие денег. В итоге вместительности банкоматов не хватает для покрытия потребности населения.

Напомним, в Турции последнее время значительно ухудшается экономическая ситуации. Страна столкнулась с галопирующей инфляцией. Так, в марте минувшего года она подскочила до 68,5%, что является максимальным результатом с ноября 2022 года и одним из самых высоких показателей в истории.

#в стране и мире #Турция #Анкара #деньги #купюры #банкоматы #номинал
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