Экономист Марголин заявил, что падение курса лиры положительно скажется на россиянах

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Возможное падение курса турецкой лиры, которое прогнозируют западные аналитики, может положительно отразиться на туристах из России. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» заявил проректор РАНХиГС Андрей Марголин. По его словам, сейчас обменный курс рубля к доллару относительно устойчив. Если лира обесценится, то в отношении российской валюты произойдет то же самое.

«Российские туристы, приехав со своей валютой в Турцию, смогут чувствовать себя неплохо. Но мне совсем не кажется, что положение лиры безнадежно», - говорит Андрей Марголин.

По его словам, избранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал борьбу с инфляцией одним из главных приоритетов. Он придает большое значение и осуществлению совместных с Россией проектов - строительству АЭС «Аккую» и созданию в Турции газового хаба. Стоит на повестке дня и углубление сотрудничества с БРИКС.

«Эти меры направлены на укрепление экономики Турции. Если они будут реализованы успешно, то можно будет, наоборот, говорить о стабилизации курса лиры», - уверен проректор РАНХиГС.

По словам Андрея Марголина, в падении курса лиры заинтересованы прежде всего США.

«У них логика такая: пусть лира обесценится, начнутся беспорядки, и на этом негативном фоне США будут пытаться организовать очередную цветную революцию», - говорит эксперт.

Ранее аналитики Morgan Stanley спрогнозировали, что к концу этого года американский доллар может подорожать почти до 28 лир, если Турция не изменит денежно-кредитную политику. Напомним, накануне действующий глава страны Реджеп Тайип Эрдоган победил на президентских выборах.