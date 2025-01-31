Ужесточение миграционной политики привело к расколу в германском обществе

Полное равнодушие одних и единодушное одобрение других. Законопроект об ужесточении миграционного законодательства за три недели до выборов рискует стать главным испытанием для пока еще действующего канцлера. Накануне Олаф Шольц назвал плохим знаком для страны результаты голосования, которое прошло накануне в Бундестаге. Триста сорок восемь «за» и всего на три человека меньше «против». Итог мог быть другой, если бы главный соперник Шольца на предстоящих в Германии выборах - Фридрих Мерц из партии христианских демократов не нарушил негласное правило и впервые с запрета ряда партий в 50-х гг прошлого столетия публично не прибег к поддержке ультраправых.

«Люди не хотят, чтобы мы спорили между собой по поводу АдГ. Они хотят, чтобы мы нашли решения проблем, которые касаются повседневной жизни людей. Прежде всего, мы хотим найти решения, которые позволят людям в нашей стране снова чувствовать себя в безопасности», - сказал Мерц.

Строго говоря, инициатива, которую накануне одобрил Бундестаг, не имела никакой юридической силы, но ознаменовала раскол в германском обществе. Хотя по данным социологических опросов, принятие закона об ужесточении миграции поддерживает почти 70% граждан.

К новому всплеску общественного недовольства привело нападение мигранта из Афганистана на прошлой неделе. После того, как ему отказали в Баварии в предоставление убежища, преступник напал в парке на гулявших там детсадовцев. Один из них - двухлетний ребенок - погиб. Как и вступившийся за него 41-летний прохожий.

Борьбу с нелегальной миграцией Фридрих Мерц сделал одним из главных предвыборных обещаний. По сути, он предлагает Германии отгородиться от ЕС. Ввести пограничные посты, отказывать в предоставлении убежища всем, кто попал в страну незаконно. Арестовывать и до высылки из страны содержать в специальных депортационных центрах. Кроме этого законодательно ограничить воссоединение с семьей.

В Берлине такие меры сочли драконовскими 100 тысяч человек, которые вышли на акцию протеста к Бранденбургским воротам. Кроме этого митинги с требованием не допустить рассмотрение предложение Мерца прошли в Кельне, где они собрали 40 тысяч человек и Ашаффенбурге, где и произошла последняя поножовщина.

При этом кандидат на пост канцлера от христианских демократов призвал ЕС выработать общий подход с Германией для противодействия политики новой американской администрации. Фридрих Мерц воспринимает Трампа явно как угрозу. На этом фоне один из главных спонсоров и ближайших сторонников президента США публично объявил о поддержке партии «Альтернатива для Германии» на ее предвыборном съезде. У Шольца это естественно вызвало недовольство.

«Он вмешивается в дела правых политиков по всей Европе. Это отвратительно и пагубно для демократического развития всего Европейского союза. Илон Маск неподобающе реагирует на убийства евреев и других народов, которые в прошлом совершали немцы», - заявил Олаф Шольц.

В ответ на это часть депутатов не исключает обращения в Верховный суд, чтобы признать партию «Альтернатива для Германией» антиконституционной. Сегодня на голосование в Бундестаг планировали вынести резолюцию о ее запрете.

Сегодня же в парламенте должно было состояться и голосование по законопроекту об ужесточении миграции. Но заседание пришлось отложить после того, как одному из депутатов стало плохо. Журнал Шпигель выносит на обложку портрет Мерца, сопровождая его заголовком, созвучным его фамилии, который переводится на русский как боль. Менее чем за месяц до выборов партия Христианских демократов Мерца пользуется поддержкой 28% избирателей. Следом за ней идет партия Альтернатива для Германии. Ее рейтинг - уже 20%, и только растет.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что США освободили Германию от нацизма и помогли ей снова «снова стать демократией». Такой заявление он сделал возмутившись поддержкой близкого соратника президента США Илоном Маском правой партии ФРГ «Альтернатива для Германии».