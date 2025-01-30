МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шольц заявил, что США освободили Германию от нацизма

Немецкий канцлер отметил, что очень зол на Маска.
Сергей Лебедев 2025-01-30 07:31:27
© Фото: Thomas Trutschel, www.imago-images.de, Global Look Press

Соединенные Штаты освободили Германию и помогли ей снова «снова стать демократией». Такое заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц, возмущаясь тем, что близкий соратник американского президента Илон Маск поддерживает правую партию «Альтернатива для Германии». 

«Мы очень рады, что США освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией. И именно поэтому я так зол, что Илон Маск выступает за крайне правых», - цитирует политика Esslinger Zeitung.

Напомним, 23 февраля этого года в ФРГ пройдут внеочередные парламентские выборы. Согласно опросам, за партию «Альтернатива для Германии» готовы проголосовать около 20% избирателей. Но ее рейтинг может еще вырасти. Это связано с тем, что АдГ заручилась поддержкой Илона Маска.

Партия предлагает провести в стране достаточно радикальные изменения. В ее планах - закрытие границ, отказ от евро и выход из Европейского союза, депортация мигрантов, снятие антироссийских санкций и выход из Парижского климатического соглашения.

#в стране и мире #освобождение #Германия #Олаф Шольц #канцлер #АДГ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 