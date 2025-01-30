Шольц заявил, что США освободили Германию от нацизма

Соединенные Штаты освободили Германию и помогли ей снова «снова стать демократией». Такое заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц, возмущаясь тем, что близкий соратник американского президента Илон Маск поддерживает правую партию «Альтернатива для Германии».

«Мы очень рады, что США освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией. И именно поэтому я так зол, что Илон Маск выступает за крайне правых», - цитирует политика Esslinger Zeitung.

Напомним, 23 февраля этого года в ФРГ пройдут внеочередные парламентские выборы. Согласно опросам, за партию «Альтернатива для Германии» готовы проголосовать около 20% избирателей. Но ее рейтинг может еще вырасти. Это связано с тем, что АдГ заручилась поддержкой Илона Маска.

Партия предлагает провести в стране достаточно радикальные изменения. В ее планах - закрытие границ, отказ от евро и выход из Европейского союза, депортация мигрантов, снятие антироссийских санкций и выход из Парижского климатического соглашения.