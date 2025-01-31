МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Неизвестный ограбил банк в Екатеринбурге на 7 млн рублей

В настоящее время следователи оценивают нанесенный ущерб.
Глеб Владовский 2025-01-31 21:56:39
© Фото: ГУ МВД России по Свердловской области © Видео: ГУ МВД России по Свердловской области

В Екатеринбурге неизвестный ограбил банк на 7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Свердловской области.

«Сегодня в 19:16 (17:16 мск) в помещение... вошел неизвестный в маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил денежные средства... Точный ущерб сейчас определяется», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что прибывшие на место преступления криминалисты и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Раскрытие резонансного преступления взято на контроль руководством регионального ГУ МВД.

В ведомстве подчеркнули, что после изучения обстоятельств случившегося будет приниматься обоснованное процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

#Екатеринбург #ограбление банка #похищение денег #МВД России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 