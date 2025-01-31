Неизвестный ограбил банк в Екатеринбурге на 7 млн рублей

В Екатеринбурге неизвестный ограбил банк на 7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Свердловской области.

«Сегодня в 19:16 (17:16 мск) в помещение... вошел неизвестный в маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил денежные средства... Точный ущерб сейчас определяется», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что прибывшие на место преступления криминалисты и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Раскрытие резонансного преступления взято на контроль руководством регионального ГУ МВД.

В ведомстве подчеркнули, что после изучения обстоятельств случившегося будет приниматься обоснованное процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.