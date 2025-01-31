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Times: Минфин Британии может видеть в Украине «дыру для денег»

Ряд политиков считает, что Лондон должен отправить миротворцев на Украину.
Глеб Владовский 2025-01-31 21:23:30
© Фото: Monika Skolimowska dpa Globallookpress

Британские чиновники выразили опасение, что местный Минфин расценил Украину как «дыру для денег». Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Согласно опубликованному материалу, министр обороны Соединенного королевства Джон Хили настаивает на необходимости Лондоном продемонстрировать лидерство в отправке миротворцев на Украину. Но сперва политикам следует убедить главу Минфина Рейчел Ривс в важности Киева.

Также отмечается, что новое правительство Великобритании обязалось ежемесячно передавать Киеву военную помощь в размере до $3,73 млрд.

Напомним, что 16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл на Украину, где был подписан договор о «столетнем сотрудничестве» между Украиной и Соединенным Королевством. Он охватит оборонную, научную, энергетическую и другие сферы.

#в стране и мире #Украина #ВСУ #Великобритания #лондон #выделение денег
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