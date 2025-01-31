Times: Минфин Британии может видеть в Украине «дыру для денег»

Британские чиновники выразили опасение, что местный Минфин расценил Украину как «дыру для денег». Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Согласно опубликованному материалу, министр обороны Соединенного королевства Джон Хили настаивает на необходимости Лондоном продемонстрировать лидерство в отправке миротворцев на Украину. Но сперва политикам следует убедить главу Минфина Рейчел Ривс в важности Киева.

Также отмечается, что новое правительство Великобритании обязалось ежемесячно передавать Киеву военную помощь в размере до $3,73 млрд.

Напомним, что 16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл на Украину, где был подписан договор о «столетнем сотрудничестве» между Украиной и Соединенным Королевством. Он охватит оборонную, научную, энергетическую и другие сферы.