Посольство РФ: Эстония глумится над останками советских солдат

В России назвали актом вандализма раскопки могил советских воинов в Эстонии. Эти действия направлены на пересмотр итогов Второй мировой войны, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в прибалтийской республике Ленар Салимуллин к 80-летию освобождения Таллина от нацистской оккупации.

По его словам, правительство страны стремится избавиться от монументов красноармейцам, которые погибли, чтобы дать свободу нынешнему поколению жителей Эстонии. Дипломат выразил сожаление, что эксгумация останков советских воинов становится тенденцией.

На Таллинском военном кладбище останки 38 советских воинов «были кощунственно подняты из-под земли, а плиты с их именами демонтированы», напомнил Салимуллин. Дипломат заявил, что в Москве решительно осуждают такие «выходки гробокопателей» и рассматривают их как «акты государственного вандализма».

В феврале в МИД России вызвали временного поверенного в делах Эстонии. Ему выразили решительный протест из-за планов «перезахоронить» без ведома родственников останки красноармейцев на Таллинском военном кладбище.