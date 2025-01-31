В Эстонии неизвестные подожгли ресторан украинской кухни

В столице Эстонии Таллине неизвестные подожгли ресторан украинской кухни. Об этом сообщил Delfi со ссылкой на местные правоохранительные органы.

«Согласно предварительной информации, разбито окно находящегося на первом этаже ресторана и подожжены внутренние помещения ресторана», - говорится в материале.

Как сообщает новостной портал, название заведения, где произошло возгорание, повторяет лозунги запрещенных в России экстремистских организаций. Местные огнеборцы ликвидировали возгорание.

Информации о пострадавших нет. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия по камерам наблюдения.