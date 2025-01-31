МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Эстонии неизвестные подожгли ресторан украинской кухни

Сообщается, что название заведения повторяет лозунг запрещенных в России экстремистских организаций.
Глеб Владовский 2025-01-31 19:36:17
© Фото: Stefan Kiefer imageBROKER.com Globallookpress

В столице Эстонии Таллине неизвестные подожгли ресторан украинской кухни. Об этом сообщил Delfi со ссылкой на местные правоохранительные органы.

«Согласно предварительной информации, разбито окно находящегося на первом этаже ресторана и подожжены внутренние помещения ресторана», - говорится в материале.

Как сообщает новостной портал, название заведения, где произошло возгорание, повторяет лозунги запрещенных в России экстремистских организаций. Местные огнеборцы ликвидировали возгорание.

Информации о пострадавших нет. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия по камерам наблюдения.

#в стране и мире #пожар #эстония #Таллин #ресторан #украинская кухня
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 