Эстонская компания Operail возобновила перевозки грузов в Россию после того, как стала частной. Когда она была государственной, правительство запрещало это и перевозками занималась Латвия.

«Компания Operail после приватизации возобновила связанные с Россией перевозки - ранее правительство это запрещало», - сообщила телерадиокомпания ERR.

В руководстве компании заявили, что перевозки законны и не нарушают введенных против РФ санкций. В публикации указано, что речь идет о перевозках пальмового масло. Поставщиком является Индонезия, она отправляет товар судном, а в Эстонии его перегружают в поезда и отправляют к погранпункту Койдула. Уже оттуда груз забирает российский перевозчик.

Ранее Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с РФ. Он предполагает тщательный осмотр людей и грузов, которые направляются в Россию, вплоть до использования рентгена.