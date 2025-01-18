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Эстонская компания Operail возобновила перевозки грузов в Россию

В компании отметили, что возобновление перевозок в РФ не нарушает никакие санкции.
Анастасия Бобылева 2025-01-18 01:46:11
© Фото: А.Савин, Википедия

Эстонская компания Operail возобновила перевозки грузов в Россию после того, как стала частной. Когда она была государственной, правительство запрещало это и перевозками занималась Латвия.

«Компания Operail после приватизации возобновила связанные с Россией перевозки - ранее правительство это запрещало», - сообщила телерадиокомпания ERR.

В руководстве компании заявили, что перевозки законны и не нарушают введенных против РФ санкций. В публикации указано, что речь идет о перевозках пальмового масло. Поставщиком является Индонезия, она отправляет товар судном, а в Эстонии его перегружают в поезда и отправляют к погранпункту Койдула. Уже оттуда груз забирает российский перевозчик.

Ранее Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с РФ. Он предполагает тщательный осмотр людей и грузов, которые направляются в Россию, вплоть до использования рентгена.

#Россия #в стране и мире #эстония #перевозки #грузы
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