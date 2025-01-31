Посольство РФ: экипаж задержанного в Норвегии судна не арестован

Состоящий из 11 россиян экипаж задержанного в Норвегии грузового судна Silver Dania не находится под арестом. Об этом сообщили «Звезде» в посольстве РФ.

«Полиция проинформировала экипаж судна о возможности связаться с посольством в Осло и генконсульством в Киркенесе. Пока обращений не поступало», - говорится в заявлении диппредставительства.

В посольстве подчеркнули, что ситуация с экипажем корабля находится на контроле.

Напомним, что в пятницу, 31 января, власти Норвегии по запросу Латвии задержали грузовое судно Silver Dania по подозрению в причастности к повреждению волоконно-оптического кабеля, проходящего по дну Балтийского моря.