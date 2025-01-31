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В Норвегии по запросу Латвии задержали судно с российским экипажем

Моряков подозревают в повреждении подводного кабеля между латвийским городом Вентспилс и шведским островом Готланд.
Сергей Лебедев 2025-01-31 13:32:18
© Фото: Marcus Brandt, dpa, Global Look Press

Норвежские полицейские по подозрению в причастности к повреждению подводного кабеля задержали судно Silver Dania с российским экипажем на борту. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает газета VG.

Сообщается, что корабль зарегистрирован в Норвегии и ходит под флагом королевства. Он курсировал между Санкт-Петербургом и Мурманском.

По словам полицейских, судно задержали на основании запроса латвийских властей. Правоохранители сейчас проводят обыски и допросы.

«Мы двигались на малой скорости и не отдавали якорь. Мы не сделали ничего плохого. Мы не повредили кабель», - утверждают моряки.

В полиции уточнили, что речь идет о кабеле между латвийским городом Вентспилс и шведским островом Готланд. Напомним, его обрыв произошел в прошлое воскресенье рано утром.

#корабль #норвегия #Латвия #Задержание #судно #кабель
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