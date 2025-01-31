Пропавшую под Тюменью девочку нашли почти в 2 000 км от дома

Пропавшую в Тюменской области 13-летнюю школьницу обнаружили в 1 700 км от дома. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Уточняется, что мужчина, который похитил девочку, вез ее в направлении Саратова. В пути они провели около суток. В районе города объявили план «Перехват».

«Полицейские вместе со следователями опросили очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения, идентифицировали транспортное средство, на котором неизвестные увезли девушку, и установили маршрут их передвижения», - говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время девочка вместе с теми, кто находился в машине, доставлена в отделение полиции. Следователи устанавливают все детали происшествия.

Ранее мама похищенной в Тюменской области девочки заявила, что преступление никак не связано с традиционными обрядами, которые предшествуют свадьбе. Она заметила, что ее дочь поддерживала общение с молодыми людьми другой национальности, но никогда не рассказывала родным об этом.