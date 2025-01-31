Мать раскрыла детали похищения школьницы под Тюменью

Похищение девочки в селе Княжево Тюменской области никак не связано с традиционными обрядами, которые предшествуют свадьбе. Об этом 360.ru сообщила мама школьницы.

Она уточнила, что машина похитителей остановилась непосредственного возле школьных ворот. Мать девочки подчеркнула, что связи с дочерью у нее нет, а ее телефон отключен с самого момента похищения.

Женщина отметила, что у них в семье никаких свадебных обрядов, связанных с похищением, нет. Кроме того, она заметила, что её дочь поддерживала общение с молодыми людьми другой национальности, но никогда не рассказывала семье о своих отношениях.

«Ее телефон был защищен паролем, и мы ничего не знали о ее контактах. В день похищения она разговаривала по телефону, а затем ее посадили в машину. Это все зафиксировано на камерах наблюдения», - добавила женщина.

Она уже подала заявление в Следственный комитет по поводу произошедшего.

«30 января 2025 года в селе Княжево неизвестные лица похитили несовершеннолетнюю девочку и увезли ее на машине темного цвета в неизвестном направлении. В машине находились два человека: водитель и пассажир. На данный момент информация о местоположении ребенка отсутствует», - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Людмила Галстян.

Следственное управление СК РФ по Тюменской области возбудило уголовное дело по этому факту.