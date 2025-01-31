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FPV-дрон уничтожил пикап ВСУ с кочующим минометом в зоне спецоперации

Противник пытался скрыться в лесистой местности, но эта попытка оказалась неудачной.
2025-01-31 18:08:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении в зоне спецоперации пикапа ВСУ с кочующим 120-миллиметровым минометом внутри. Это сделал расчет FPV-дрона группировки войск «Запад» в зоне проведения спецоперации.

Пикап пытался скрыться в лесистой местности, но его обнаружили разведчики подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад». Они сделали это при помощи беспилотника, уточнили в МО РФ.

Проанализировав полученные данные, военнослужащие привлекли к делу дроноводов. Оператор FPV-дрона добился прямого попадания в пикап с минометом. Результатом стал пожар, уничтоживший автомобиль.

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало, как наш дрон на оптоволокне влетел в автомобиль ВСУ в Сумской области. В тот раз враг тоже пытался прятать свою технику в лесополосе, но итог оказался одним - уничтожение.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#миномет #беспилотники #спецоперация #пикап #зона СВО #FPV-дроны
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