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Боец ВС РФ рассказал, как противотанковая мина помогла взять Григоровку

Военнослужащий сообщил, что Григоровку освободили примерно за две недели.
Варвара Шрадер 2025-01-31 16:52:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Рискуя жизнью, бойцы забросили мину в серьезный опорник врага и помогли взять Григоровку. Группа из трех человек смогла максимально близко подойти к позиции боевиков, которую долго не могли уничтожить.

Григоровку освободили примерно за две недели, военнослужащие проскакивали на багги как можно ближе к посадкам и застигали противника врасплох. Где не получалось продавить оборону ВСУ - использовали мины.

Об освобождении Григоровки в Донецкой Народной Республике Минобороны России сообщило еще 25 сентября прошлого года в сводке о проведении специальной военной операции. Населенный пункт удалось взять под контроль благодаря действиям подразделений «Южной» группировки войск.

Также оборонное ведомство тогда отчиталось об освобождении Острого. Данный населенный пункт тоже заняли подразделения «Южной» группировки войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #наш эксклюзив #Григоровка
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