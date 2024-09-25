Российские войска освободили Острое и Григоровку Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции.

Населенные пункты удалось взять под контроль благодаря действиям подразделений «Южной» группировки войск. Также нанесено поражение формированиям трех украинских бригад в районах Николаевки, Константиновки и Курахово.

По данным ведомства, суточные потери украинской стороны в зоне ответственности «Южной» группировки составили до 835 человек. Помимо живой силы, враг за одни сутки лишился семи автомобилей, гаубицы FH-70, двух орудий Д-20, гаубицы Д-30, станции РЭБ «Анклав-Н», двух гаубиц М777, гаубицы М114, орудия М119 и станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены семь складов боеприпасов.

Также в течение суток наши войска нанесли поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу беспилотников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах. Отличились и силы ПВО. За сутки сбиты четыре корректируемые авиабомбы Hammer, 14 реактивных снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS и Vampire, 31 беспилотник самолетного типа.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.