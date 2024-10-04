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Мантуров: войска накопили опыт применения роботов на поле боя

В ходе стратегической сессии в Военном инновационном технополисе «ЭРА» обсуждались вопросы разработки и производства мобильных роботов военного назначения.
Андрей Аркадьев 2024-10-04 15:10:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские войска накопили опыт применения роботов в зоне боевых действий. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства  РФ Денис Мантуров в ходе стратегической сессии в Военном инновационном технополисе «ЭРА», говорится на сайте кабинета министров.

В рамках сессии обсуждалось развитие роботизированных комплексов наземного и морского назначения, которые повышают возможности войск на поле боя. Вице-премьер отметил, что спецоперация указала на необходимость применения роботов для сбережения личного состава.

«Наши войска уже накопили определенный опыт применения таких комплексов на поле боя. Это особенно актуально в условиях массированного применения беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов, а также различных средств поражения», - сказал Мантуров.

На мероприятии была представлена экспозиция, в рамках которой предприятия отечественной оборонки показали образцы наземной и морской робототехники, среди которых роботизированные платформы, мобильные платформы разминирования и эвакуации, мобильные РЛС и противотанковые ракетные комплексы, гусеничные шасси. Многие изделия уже были опробованы в боевых условиях.

В июне на стратегической сессии в Анапе обсуждались инновационные решения по носимому вооружению, средствам ближнего боя и беспилотникам безаэродромного базирования с учетом опыта, полученного в ходе спецоперации.

#ОПК #войска #Эра #мантуров
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