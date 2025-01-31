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В Казахстане средневековая башня обрушилась из-за дождей

С 2020 года проводилась реконструкция караульной башни Акбикеш. В 2023-м появились сообщения о начале ее постепенного разрушения.
Глеб Владовский 2025-01-31 14:58:49
© Фото: Facebook* zhylbek

В Казахстане средневековая караульная башня Акбикеш частично обрушилась из-за выпавших осадков. Об этом сообщило агентство Kazinform. 

Отмечается, что местный общественник Жылбек Керимбек опубликовал в соцсетях пост о потере имеющегося исторического памятника. Он также отметил, что разрушения происходили и раньше.

«В свое время мы били тревогу, говорили, что надо накрыть крышу, чтобы защитить от дождей, но никто не прислушался к нам. В результате часть памятника рухнула от дождей и талой воды», - приводит его слова агентство.

Возведенная в XII-XIII веках сторожевая башня Акбикеш  внесена в список памятников республиканского значения Министерства культуры и спорта Казахстана. В конце XIV века ее использовали в качестве военного сигнального маяка. Она упоминается в произведении средневекового историка из Персии Шараф ад-Дина Али Язди «Зафар-наме» («Книга побед»).

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Казахстан #обрушение памятника #исторический памятник #башня Акбикеш #средневековая башня
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