В Казахстане средневековая башня обрушилась из-за дождей

В Казахстане средневековая караульная башня Акбикеш частично обрушилась из-за выпавших осадков. Об этом сообщило агентство Kazinform.

Отмечается, что местный общественник Жылбек Керимбек опубликовал в соцсетях пост о потере имеющегося исторического памятника. Он также отметил, что разрушения происходили и раньше.

«В свое время мы били тревогу, говорили, что надо накрыть крышу, чтобы защитить от дождей, но никто не прислушался к нам. В результате часть памятника рухнула от дождей и талой воды», - приводит его слова агентство.

Возведенная в XII-XIII веках сторожевая башня Акбикеш внесена в список памятников республиканского значения Министерства культуры и спорта Казахстана. В конце XIV века ее использовали в качестве военного сигнального маяка. Она упоминается в произведении средневекового историка из Персии Шараф ад-Дина Али Язди «Зафар-наме» («Книга побед»).

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