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В Финляндии вышла из строя АЭС «Олкилуото-3»

Компания-владелец реактора отметила, что сбой никак не влияет на ядерную безопасность.
Игнат Далакян 2024-06-03 16:57:09
© Фото: IAEA Imagebank, Wikimedia

В Финляндии приостановили работу атомной электростанции «Олкилуото-3» из-за неисправности турбины. Об этом сообщает владелец АЭС Teollisuuden Voima.

«Событие не оказывает никакого влияния на ядерную безопасность», - говорится в заявлении.

Сообщается, что турбина вышла из строя в 11.41 по местному времени. Из-за этого на станции прервано производство электроэнергии. На данный момент устанавливается причина неполадок.

Этот случай приостановки «Олкилуото-3» не является первым. На станции уже был сбой в ноябре прошлого года. АЭС приостанавливала работу 19-го и 29-го числа. В первый раз сломалась турбина, а через 10 дней произошло короткое замыкание во время теста на неисправность сети рядом с атомной электростанцией.

АЭС расположена на острове Олкилуото на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Финская станция производит около 30% электроэнергии в стране. «Олкилуото-3» является третьим по мощности в мире и первым в Европе.

#в стране и мире #АЭС #Финляндия #Сбой #неисправность #турбина #«Олкилуото-3»
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