Россия стала лидером по числу туристов в Турции в 2024 году

Россия стала лидером по количеству туристов, посетивших Турцию в 2024 году. За этот период республику посетили более 6,7 миллиона россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные турецкой статистики.

По данным правительственного статистического агентства, всего Турцию в 2024 году посетили более 52,6 миллиона иностранцев и более 9,5 миллиона проживающих за границей турецких граждан. Россия заняла первое место по количеству туристов.

Второе место заняли граждане Германии - 6,6 миллиона человек. Далее идут туристы из Великобритании (4,4 миллиона), Ирана (3,2 миллиона) и Болгарии (2,9 миллиона).

По сравнению с предыдущим годом число российских туристов увеличилось примерно на 6%, тогда как в 2019 году был зафиксирован максимальный показатель - более семи миллионов посетителей из России.

Согласно статистике, иностранные граждане ежедневно тратили в Турции в среднем 97 долларов. Доходы республики от туристической отрасли в 2024 году составили рекордные 61 миллиард долларов.

Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что из-за действующих санкций в стране возникли проблемы в работе российских банковских карт. Ведущие операторы республики выразили опасения, что такие проблемы приведут к снижению туристического спроса среди граждан России.