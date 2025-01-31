Офицер рассказал, как он наводил артиллерию с перебитым позвоночником

Боец полтора дня лежал в подбитом БТР с перебитым позвоночником и наводил нашу артиллерию на врага. ВСУшники, поняв, где он находится, устроили настоящую охоту, но все попытки его убить были тщетны.

Лейтенант Леонид Пигин шел в атаку вместе с товарищами в бронетранспортере и попал в засаду. БТР подбили, Леонид выжил, но получил ранение позвоночника и мог только шевелить рукой и немного спиной.

«Оборвался шланг антифриза, и меня вместе с машиной потушило, я потерял сознание. Когда пришел в себя, то уже подходил противник, начал досматривать машину. Подумал, что там "двухсотые", и отошел», - рассказал боец военкору «Звезды» Варваре Шрадер.



Пигин решил действовать и стал передавать координаты для нашей артиллерии. Со временем ВСУшники поняли, откуда за ними наблюдают, и попытались добить БТР с лейтенантом. Но удача его не покинула - ни дрон, ни снайпер, ни даже выстрел из РПГ не достали.

Спустя сутки к бойцу смогли пробиться товарищи из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады - штурмовики группировки войск «Центр» отбили Пигина и эвакуировали его.

Ранее замкомандира российской штурмовой группы рассказал, что туман помог нашим военнослужащим при освобождении Тимофеевки. Под его прикрытием удалось пройти 15 километров.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.