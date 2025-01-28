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Замкомандира группы: туман помог бойцам при освобождении Тимофеевки

Из-за большого количества вражеских БПЛА перед заходом в Тимофеевку штурмовики шли 15 километров пешком под прикрытием тумана.
Варвара Шрадер 2025-01-28 14:29:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Тимофеевку зачистили замечательно - так штурмовики оценили операцию по освобождению этого поселка в беседе в военкором «Звезды» Варварой Шрадер.

За несколько дней они спокойно прошли по блиндажам, подвалам и зданиям, уничтожая противника повсюду. Помогали им артиллерия, разведка с воздуха и погода.

«Туман, под прикрытием этой погоды. Воздух был чистый, мы спокойно подходили и постепенно зачищали блиндажи, здания, подвалы», - поделился замкомандира группы Максим Назин.

Во время боев за Тимофеевку штурмовиков поддерживали операторы БПЛА. В онлайн-режиме сообщали бойцам всю оперативную обстановку - от местонахождения противника до более удобного направления движения при входе во вражеский блиндаж.

Операторы БПЛА взяли на себя и уничтожение вражеской техники. В основном украинские боевики пытались перемещаться в населенном пункте и его окраинах на западных бронемашинах. Противник также атаковал штурмовиков различными дронами, но наши бойцы уже научились их уничтожать.

После освобождения Тимофеевки передышка несколько дней. Штурмовики восстанавливают силы, пополняют боезапас и скоро снова вернутся на передовую  пробивать путь на Красноармейск и дальше - в сторону Славянска и Краматорска.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #наш эксклюзив #тимофеевка
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