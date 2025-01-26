МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВМС Латвии направили патруль на место повреждения кабеля на Балтике

Тип повреждения будет определен только когда начнутся работы по ремонту.
Владимир Рубанов 2025-01-26 18:11:41
© Фото: Jens BÃ¼ttner DPA, Global Look Press

Военно-морские силы Латвии направили патрульное судно к месту предполагаемого повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией и связались с НАТО. Об этом сообщил латвийский портал LSM.

Рано утром в воскресенье в Балтийском море был поврежден подводный оптоволоконный кабель компании «Латвийский государственный центр радио и телевидения» (LVRTC). Система мониторинга передачи данных центра зафиксировала перебои в передаче данных на участке Вентспилс - Готланд.

Возбуждено уголовное дело. Учитывая, что глубина закладки кабеля превышает 50 метров, тип повреждения будет определен только тогда, когда начнутся работы по ремонту.

ВМС страны связались по поводу инцидента с союзниками по НАТО, включая Швецию. Центр морских операций провел анализ движения судов в районе обрыва кабеля.

В примерном районе повреждения подводной инфраструктуры выявлены еще два корабля, которые находились за пределами территориального моря и исключительной экономической зоны Латвии.

Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Ранее сообщалось, что НАТО увеличит число кораблей, патрулирующих Балтийское море. Утверждается, что оперативная группа должна защищать европейские подводные кабели и трубопроводы от саботажа.

#в стране и мире #Балтийское море #Латвия #повреждение #кабели #патрульное судно
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 