ВМС Латвии направили патруль на место повреждения кабеля на Балтике

Военно-морские силы Латвии направили патрульное судно к месту предполагаемого повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией и связались с НАТО. Об этом сообщил латвийский портал LSM.

Рано утром в воскресенье в Балтийском море был поврежден подводный оптоволоконный кабель компании «Латвийский государственный центр радио и телевидения» (LVRTC). Система мониторинга передачи данных центра зафиксировала перебои в передаче данных на участке Вентспилс - Готланд.

Возбуждено уголовное дело. Учитывая, что глубина закладки кабеля превышает 50 метров, тип повреждения будет определен только тогда, когда начнутся работы по ремонту.

ВМС страны связались по поводу инцидента с союзниками по НАТО, включая Швецию. Центр морских операций провел анализ движения судов в районе обрыва кабеля.

В примерном районе повреждения подводной инфраструктуры выявлены еще два корабля, которые находились за пределами территориального моря и исключительной экономической зоны Латвии.

Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Ранее сообщалось, что НАТО увеличит число кораблей, патрулирующих Балтийское море. Утверждается, что оперативная группа должна защищать европейские подводные кабели и трубопроводы от саботажа.