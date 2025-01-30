Фронтовик ВОВ Лыткин раскрыл метод захвата немецких «языков»

Ветеран-фронтовик Великой Отечественной войны Иван Лыткин ходил по тылам врага и таскал немецкие «языки». Речь идет о захвате вражеских связистов. Советские воины перерезали немецкий телефонный кабель, а когда на место приходил солдат вермахта, то его уже с двух сторон ждала группа захвата.

«Он держит этот кабель, идет по этому кабелю и когда видит обрыв, садится и начинает соединять. Вот в это время его и берешь», - поделился Лыткин.

Серьезные ранения, которые Иван Лыткин получил в сражениях на передовой, не сломили его веру в Победу. В одном из эпизодов боевых действий немецкие захватчики сбросили фугасную бомбу, из-за чего он ослеп на три месяца. После выздоровления полковника «задел» снайпер. По его рассказу, кровью залило уши, но и тогда офицер не ушел с поля боя.

«Меня ударил снайпер. Я почувствовал, что заливает кровь, левым ухом, пробило шапку насквозь, залило череп. Это ранение было настолько важным, опасным, но я не ушел с поля боя», - вспомнил ветеран.

До победы в Великой Отечественной Войне осталось 99 дней. Телеканал «Звезда» начинает обратный отсчет до юбилея - 80-й годовщины. В рамках проекта 100 дней до Победы ветераны-фронтовики рассказывают о своих подвигах и воспоминаниях.