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Фронтовик ВОВ Лыткин раскрыл метод захвата немецких «языков»

Телеканал «Звезда» начинает обратный отсчет до юбилея - 80 годовщины Великой Победы. В рамках проекта «100 дней до Победы» ветераны-фронтовики рассказывают о своих подвигах и воспоминаниях.
Игнат Далакян 2025-01-30 23:02:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ветеран-фронтовик Великой Отечественной войны Иван Лыткин ходил по тылам врага и таскал немецкие «языки». Речь идет о захвате вражеских связистов. Советские воины перерезали немецкий телефонный кабель, а когда на место приходил солдат вермахта, то его уже с двух сторон ждала группа захвата.

«Он держит этот кабель, идет по этому кабелю и когда видит обрыв, садится и начинает соединять. Вот в это время его и берешь», - поделился Лыткин.

Серьезные ранения, которые Иван Лыткин получил в сражениях на передовой, не сломили его веру в Победу. В одном из эпизодов боевых действий немецкие захватчики сбросили фугасную бомбу, из-за чего он ослеп на три месяца. После выздоровления полковника «задел» снайпер. По его рассказу, кровью залило уши, но и тогда офицер не ушел с поля боя.

«Меня ударил снайпер. Я почувствовал, что заливает кровь, левым ухом, пробило шапку насквозь, залило череп. Это ранение было настолько важным, опасным, но я не ушел с поля боя», - вспомнил ветеран. 

До победы в Великой Отечественной Войне осталось 99 дней. Телеканал «Звезда» начинает обратный отсчет до юбилея - 80-й годовщины. В рамках проекта 100 дней до Победы ветераны-фронтовики рассказывают о своих подвигах и воспоминаниях.

#в стране и мире #ВОВ #Ветеран #фронтовик #100 дней до победы #Иван Лыткин
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