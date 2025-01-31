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Пленные боевики пожаловались, что ВСУ плевать на своих раненых

Группа военнослужащих противника добровольно сдалась в российский плен на Кураховском направлении.
Варвара Шрадер 2025-01-31 13:00:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Брошенные своим командованием украинские боевики добровольно сдались в плен на Кураховском направлении. Убитых солдат не забирают, раненых оставляют на произвол судьбы, а остальных «бросают на мясо». Наши бойцы оказали первую медицинскую помощь пленным.

«Две недели назад ранило осколком в ногу. Каждый день просил помощи, и каждый раз говорили: "Мы планируем". Попал в плен, и только здесь меня уже перебинтовали», - рассказал пленный Александр Могильный.

Ранее другой пленный, военнослужащий ВСУ Олег Данилов, также рассказал, как его спасли уже российские врачи. Он вспомнил, как его завалило обрушившейся стеной, в результате нарушилась способность двигать руками и ходить.

При этом украинец лежал в спальнике в подвале, и медики ВСУ были не в состоянии вылечить раненого. Зато, попав в плен, он получил качественную медицинскую помощь и теперь может самостоятельно передвигаться без костылей. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #Донбасс #ВСУ #пленные #наш эксклюзив #Кураховское направление
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