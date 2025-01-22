МО РФ показало работу поисково-спасательной группы в Курской области

Специалисты поисково-спасательной группы ВКС России на вертолете Ми-8 сопроводили экипажи вертолетов Ка-52, Ми-28, Ми-35. Данные машины выполняют задачи в курском приграничье.

Министерство обороны Российской Федерации показало видео работы поисково-спасательной группы. В описании к кадрам сказано, что при нештатной ситуации военнослужащие группы прибывают, чтобы оказать необходимую помощь и в случае надобности перевезти экипаж.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что в поисково-спасательную группу входят группа огневой поддержки, а также медицинский работник.

Ми-8 способен перевозить личный состав и грузы на расстояние, превышающее 1 000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается. В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.