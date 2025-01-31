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ВСУ за сутки применили 62 боеприпаса при обстрелах ДНР

ВСУ обстреливали Горловское направление, среди гражданских лиц пострадавших нет.
Дарина Криц 2025-01-31 00:49:33
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

За прошедшие сутки с полуночи 30 января до полуночи 31 января украинские боевики атаковали территорию Донецкой Народной Республики 21 раз.

По информации Управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, два объекта гражданской инфраструктуры и два жилых дома получили повреждения при ударах. Среди людей пострадавших нет.

Все обстрелы произошли на Горловском направлении. В общей сложности боевики ВСУ выпустили 62 различных боеприпаса.

Сутками ранее противник девять раз атаковал территорию этого российского региона. Ранены трое человек, из них двое - это сотрудники МЧС.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #обстрелы всу #Горловское направление
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