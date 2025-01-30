Боевики ВСУ девять раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские националисты девять раз за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики и выпустили 27 боеприпасов. Об этом пишет управление правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

«Девять фактов вооруженных атак ВФУ. Девять вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущено 27 единиц различных боеприпасов», - сообщается в телеграм-канале ведомства.

В результате атак ВСУ ранения получили три мирных жителя, двое из них - сотрудники МЧС России. Также были повреждены шесть домов, четыре машины и один объект гражданской инфраструктуры.

Ранее в результате обстрела украинских боевиков в Горловке погиб один мирный житель, еще трое пострадали. Для атак ВСУ использовали в том числе кассетные боеприпасы.