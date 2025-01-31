Жена экс-фигуриста Кирсанова сообщила, что он был в разбившемся самолете

Жена бывшего фигуриста Александра Кирсанова, принимавшего участие в танцах на льду, рассказала, что ее муж находился на борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета. Об этом пишет АВС.

«Я потеряла все. Я потеряла мужа, учеников, друзей», - прокомментировала Наталья Гудина.

На данный момент также известно, что в разбившемся 30 января самолете были спортсмены Джинна Хан и Спэнсер Лейн, сопровождавшие их мамы, а также тренеры Вадим Наумов и Евгения Шишкова. Обломки воздушного судна упали в реку Потомак.