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Жена экс-фигуриста Кирсанова сообщила, что он был в разбившемся самолете

Супруга Александра Кирсанова Наталья Гудина призналась, что потеряла все.
Анастасия Бобылева 2025-01-31 00:55:00
© Фото: IMAGO mpi34 Globallookpress

Жена бывшего фигуриста Александра Кирсанова, принимавшего участие в танцах на льду, рассказала, что ее муж находился на борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета. Об этом пишет АВС.

«Я потеряла все. Я потеряла мужа, учеников, друзей», - прокомментировала Наталья Гудина.

На данный момент также известно, что в разбившемся 30 января самолете были спортсмены Джинна Хан и Спэнсер Лейн, сопровождавшие их мамы, а также тренеры Вадим Наумов и Евгения Шишкова. Обломки воздушного судна упали в реку Потомак.

#Спорт #в стране и мире #самолеты #авиакатастрофа
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