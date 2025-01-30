Действующих российских фигуристов на рухнувшем в США самолете не было

На борту пассажирского самолета, разбившегося возле Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана, не было российских действующих спортсменов. Об этом в разговоре со «Звездой» сообщила пресс-секретарь Федерации фигурного катания на коньках РФ Ольга Ермолина.

Нет там наших действующих спортсменов. Это чемпионат США. Это люди с другими паспортами. Это люди, которые когда-то выступали, тренировались, или их родители были в сборной Советского Союза или России. Сейчас они граждане другого государства», - сказала она.

Ермолина отметила, что необходимо дождаться точных списков от авиакомпании.

«У нас нет никакой информации, пока авиакомпания не даст официальные списки. Мы не знаем, насколько можно доверять той информации, что сейчас появляется», - добавила она.

Ранее появились сообщения, что на самолете могли находиться чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.