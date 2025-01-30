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NBC: указаний на причастность террористов к авиакатастрофе в США нет

Как сообщил источник, версия о теракте не рассматривается.
Никита Матосов 2025-01-30 08:01:10
© Фото: Дмитрий Паршин, РИА Новости

Высокопоставленный сотрудник ФБР сообщил телеканалу NBC, что нет сведений о возможной связи крушения самолета в Вашингтоне с криминальными или террористическими группировками.

«Сотрудники полевого отдела ФБР в Вашингтоне готовы предоставить всю необходимую поддержку в процессе расследования», - говорится в сообщении.

На месте крушения идет спасательная операция. Метеорологи предупреждают о возможности быстрого переохлаждения в реке Потомак, куда упали самолет и вертолет - температура воды сейчас составляет около 1,6 градуса, сообщает CNN.

Посольство России в США выясняет, не пострадали ли российские граждане в результате трагедии.

Напомним, сегодня в США произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Black Hawk недалеко от Национального аэропорта Рональда Рейгана. На борту пассажирского лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

#в стране и мире #сша #Вашингтон #авиакатастрофа #столкновение #пассажирский самолет #Военный вертолет
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