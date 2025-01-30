NBC: указаний на причастность террористов к авиакатастрофе в США нет

Высокопоставленный сотрудник ФБР сообщил телеканалу NBC, что нет сведений о возможной связи крушения самолета в Вашингтоне с криминальными или террористическими группировками.

«Сотрудники полевого отдела ФБР в Вашингтоне готовы предоставить всю необходимую поддержку в процессе расследования», - говорится в сообщении.

На месте крушения идет спасательная операция. Метеорологи предупреждают о возможности быстрого переохлаждения в реке Потомак, куда упали самолет и вертолет - температура воды сейчас составляет около 1,6 градуса, сообщает CNN.



Посольство России в США выясняет, не пострадали ли российские граждане в результате трагедии.

Напомним, сегодня в США произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Black Hawk недалеко от Национального аэропорта Рональда Рейгана. На борту пассажирского лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.