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В Донецке сотрудники ФСБ задержали агента СБУ

Подозреваемый передавал Украине сведения о российских военнослужащих.
Никита Матосов 2025-01-30 06:59:27
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по ДНР.

«В ходе мероприятий по противодействию разведывательной и диверсионной деятельности украинских спецслужб, Управлением ФСБ России по ДНР был выявлен и задержан местный житель, который подозревается в шпионаже в интересах Украины», - говорится в официальном сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что мужчина занимался сбором и передачей информации для СБУ о расположении военной техники и состава подразделений Вооруженных сил России на территории Донецкой республики.

Следственные органы УФСБ России по ДНР возбудили уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России («Шпионаж»).

Ранее сотрудники ФСБ России по Донецкой народной республике арестовали украинского шпиона в Мариуполе. Им оказался местный житель, который действовал по указаниям кураторов из украинской разведки, передавая им информацию о расположении Росгвардии в районе Мариуполя.

#в стране и мире #Донецк #ДНР #ФСБ #шпионаж #СБУ
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