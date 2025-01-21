ФСБ задержала украинского шпиона в Мариуполе

Сотрудники ФСБ России по Донецкой народной республике задержали украинского шпиона в Мариуполе. Им оказался местный житель, который действовал по указке своих кураторов из украинской разведки.

«Установлено, что задержанный, являясь гражданином Украины, собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о местах дислокации подразделений Росгвардии вблизи города Мариуполя», - сообщила официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова.

После приобретения подозреваемым российского гражданства он продолжил собирать информацию о военнослужащих и передавать ее представителям киевского режима.

Подозреваемый задержан, возбуждены уголовные дела по статьям «Государственная измена» и «Шпионаж».