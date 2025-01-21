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ФСБ задержала украинского шпиона в Мариуполе

Подозреваемому предъявлены обвинения по статьям «Шпионаж» и «Государственная измена».
Ян Брацкий 2025-01-21 05:30:48
© Фото: УФСБ России по Донецкой народной республике © Видео: УФСБ России по Донецкой народной республике

Сотрудники ФСБ России по Донецкой народной республике задержали украинского шпиона в Мариуполе. Им оказался местный житель, который действовал по указке своих кураторов из украинской разведки.

«Установлено, что задержанный, являясь гражданином Украины, собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о местах дислокации подразделений Росгвардии вблизи города Мариуполя», - сообщила официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова.

После приобретения подозреваемым российского гражданства он продолжил собирать информацию о военнослужащих и передавать ее представителям киевского режима.

Подозреваемый задержан, возбуждены уголовные дела по статьям «Государственная измена» и «Шпионаж».

#росгвардия #ДНР #ФСБ #шпионаж #СБУ #мариуполь
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